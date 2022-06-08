Диетолог Соломатина дала советы по выбору полезного мороженого

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Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина дала советы по выбору полезного мороженого.
Диетолог Соломатина дала советы по выбору полезного мороженого
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«Самое первое — это цена. Дешёвое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и так далее», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, далее нужно изучить состав, который должен быть максимально натуральным.

«Лучше отказаться от покупки мороженого, если в нём присутствуют пальмовые масла, неизвестные красители и ароматизаторы. Калорийность тоже должна быть как можно меньше», — сообщила Соломатина.

Не менее важным, считает эксперт, является и внешний вид мороженого — например, в подтаявшем продукте могут развиться бактерии.

«Ещё лучше мороженого — сорбет. Он сделан на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его можно легко сделать самому. И тогда это будет точно полезное лакомство. Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара», — заключила Соломатина.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.

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