Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании движения «Большая перемена»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи «Большая перемена».

«Законопроектом, который депутаты Государственной думы приняли в первом чтении, предусматривается создание всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Большая перемена», — сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что основными целями деятельности движения станет участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Участниками движения смогут стать дети с шести лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала о главных составляющих движения «Большая перемена».