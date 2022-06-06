Львова-Белова рассказала о главных составляющих движения «Большая перемена»

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала о главных составляющих движения «Большая перемена».
Львова-Белова рассказала о главных составляющих движения «Большая перемена»
  • РИА Новости

По её словам, первая составляющая — это занятость молодого поколения, вторая — развитие лидерских качеств у детей.

«И третье — это свобода выбора, когда есть разные направления. Как у РДШ: там же есть коммуникация, волонтёрство, то есть ты можешь себя применить там. Конкурс «Большая перемена», например», — цитирует омбудсмена Life.ru.

Ранее первый замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков в беседе со «Взглядом» прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».

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