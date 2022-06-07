Диетолог Нефёдова напомнила о важности сбалансированного питания

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова напомнила о важности сбалансированного питания.

«Должен быть правильно составленный рацион и небыстрая перемена привычек. Постепенно это приведёт к действительно стойким и здоровым результатам», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Нефёдова, важно полноценное питание.

«Нужно определить, сколько (веса. — RT) вы хотите потерять, из этого высчитывается, какой дефицит калорий вам сделать в рационе», — пояснила она.

По её словам, также необходима физическая нагрузка, чтобы наработать мышечную массу.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, что наиболее вредными для человека являются продукты с высоким содержанием простых углеводов, а также жирная и жареная пища.