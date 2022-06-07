Госдума приняла закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.

Об этом сообщает ТАСС.

Электронное разрешение с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Росрыболовства будет выдаваться при осуществлении промышленного, прибрежного и любительского рыболовства, а также рыболовства в научно-исследовательских, учебных, культурно-просветительских целях и в целях аквакультуры.

Отмечается, что оформить разрешение можно будет через портал госуслуг.

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