Госдума приняла закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

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Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.
Госдума приняла закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
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Об этом сообщает ТАСС.

Электронное разрешение с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Росрыболовства будет выдаваться при осуществлении промышленного, прибрежного и любительского рыболовства, а также рыболовства в научно-исследовательских, учебных, культурно-просветительских целях и в целях аквакультуры.

Отмечается, что оформить разрешение можно будет через портал госуслуг. 

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала о работе по обеспечению продовольственной безопасности страны.

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