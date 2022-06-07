В Пермском крае подтвердили 60 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае подтвердили 60 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 370 393.

В тяжёлом состоянии находятся 29 пациентов, десять подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что в Нижегородской области отменили масочный режим, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости.

Средства индивидуальной защиты в регионе рекомендуется носить гражданам из группы риска, а также медработникам.

Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.