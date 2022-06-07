В Оренбургской области зарегистрировали 28 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 28 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

С начала пандемии в регионе заболел 216 761 человек. Выздоровели за минувшие 24 часа 37 жителей, всего — 211 726.

Также стало известно, что главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семёнов подписал постановление об отмене обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп риска и лиц старше 60 лет, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Как отметили в региональном Минздраве, добровольная вакцинация и ревакцинация продолжаются.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.