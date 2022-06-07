Первые 15 точек Макдоналдса под новым брендом откроются в Москве и Подмосковье 12 июня

В Москве и Московской области 12 июня откроются первые 15 бывших точек сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс под новым брендом.

«В течение ближайшего времени последует открытие и других точек по всей России», — передаёт сообщение компании РИА Новости.

Отмечается, что о новом названии сети будет объявлено дополнительно.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.

19 мая стало известно, что компания продаст свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.