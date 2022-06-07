В Крыму выявили 32 случая коронавируса за сутки

В Крыму выявили 32 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровел 31 житель.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

С начала пандемии в регионе заболел 183 341 человек, вылечились 176 075.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 3259 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что из-за коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.