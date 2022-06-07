В Астраханской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за сутки

В Астраханской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 117 330. Выздоровели 113 767 жителей, в том числе 47 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области с 8 июня отменят ряд ограничительных мер по COVID-19, передаёт mosaica.ru.

Как заявил губернатор Алексей Русских, будет отменён масочный режим.

«Обязательным он остаётся только при посещении медицинских организаций. Также будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.