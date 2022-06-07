В Татарстане подтвердили 107 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 107 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 150 862. Выздоровел 146 261 житель, в том числе 182 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ранее она действовала в отношении ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семёнов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.