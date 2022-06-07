В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 40 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 800 пациентов, в ковидных центрах — 49 пациентов в состоянии средней тяжести, десять — в тяжёлом.

Общее число заболевших в республике достигло 167 069, выздоровевших — 162 806, передаёт izhlife.ru.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что из-за коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.