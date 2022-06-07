Терапевт Хухрев рассказал, какие заболевания могут обостриться в жару
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С повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, напомнил он в разговоре с «Москвой 24».
Из-за жары могут обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты, предупредил терапевт.
Могут обостряться и кожные заболевания, к тому же солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы, добавил Хухрев.
«При заболевании почек их фильтрующая способность снижается... Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен», — заключил специалист.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.