Терапевт Хухрев рассказал, какие заболевания могут обостриться в жару

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что в жару обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек.

С повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, напомнил он в разговоре с «Москвой 24».

Из-за жары могут обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты, предупредил терапевт.

Могут обостряться и кожные заболевания, к тому же солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы, добавил Хухрев.

«При заболевании почек их фильтрующая способность снижается... Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен», — заключил специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.