Оториноларинголог Зайцев назвал вредные для ЛОР-органов виды спорта

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Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что занятия определёнными видами спорта могут негативно отразиться на работе ЛОР-органов как у детей, так и у взрослых.
Оториноларинголог Зайцев назвал вредные для ЛОР-органов виды спорта
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В беседе с сайтом «Аргументы и факты» одним из самых вредных видов спорта для носоглотки он назвал плавание, а именно — посещение бассейна.

«Всё, что связано с плаванием — это колоссальный вред для носоглотки. Вода хлорированная, и слизистая оболочка такую нагрузку не выдерживает», — рассказал Зайцев.

Также в ряду «опасных» стоят все ледовые виды спорта. Холодный лёд даёт свои испарения, выхолаживает слизистую носа и носоглотки. 

Вредны для ЛОР-органов и тренировки в залах с плохой вентиляцией, что часто бывает при занятиях футболом, баскетболом, волейболом.

Бокс, акробатику, авто- и мотокроссинг Зайцев также не советует тем, кто опасается травмировать ЛОР-органы.

Ранее нутрициолог Анна Лысенко в беседе с URA.RU дала советы по режиму дня и по питанию школьников перед экзаменами.

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