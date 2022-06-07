Оториноларинголог Зайцев назвал вредные для ЛОР-органов виды спорта
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В беседе с сайтом «Аргументы и факты» одним из самых вредных видов спорта для носоглотки он назвал плавание, а именно — посещение бассейна.
«Всё, что связано с плаванием — это колоссальный вред для носоглотки. Вода хлорированная, и слизистая оболочка такую нагрузку не выдерживает», — рассказал Зайцев.
Также в ряду «опасных» стоят все ледовые виды спорта. Холодный лёд даёт свои испарения, выхолаживает слизистую носа и носоглотки.
Вредны для ЛОР-органов и тренировки в залах с плохой вентиляцией, что часто бывает при занятиях футболом, баскетболом, волейболом.
Бокс, акробатику, авто- и мотокроссинг Зайцев также не советует тем, кто опасается травмировать ЛОР-органы.
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