Правительство России направит 500 млн рублей на поддержку отечественных брендов

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Власти России впервые просубсидируют поддержку продвижения отечественных брендов, в первую очередь на телевидении, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Правительство России направит 500 млн рублей на поддержку отечественных брендов
  • РИА Новости

«Правительство приняло решение: в этом году и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — цитирует его ТАСС.

Ранее в России зафиксировали рост продаж косметики отечественного производства. Среди самых популярных брендов — Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional.

3 июня новый владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes рассказал о планах за два месяца открыть все российские рестораны сети под новым брендом.

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