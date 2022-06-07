Правительство России направит 500 млн рублей на поддержку отечественных брендов

Власти России впервые просубсидируют поддержку продвижения отечественных брендов, в первую очередь на телевидении, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Правительство приняло решение: в этом году и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — цитирует его ТАСС.

Ранее в России зафиксировали рост продаж косметики отечественного производства. Среди самых популярных брендов — Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional.

3 июня новый владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes рассказал о планах за два месяца открыть все российские рестораны сети под новым брендом.