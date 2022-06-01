В России зафиксировали рост продаж косметики отечественного производства

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В январе — мае 2022 года продажи косметики российского производства выросли в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В России зафиксировали рост продаж косметики отечественного производства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «СберМаркет».

«Самыми популярными российскими косметическими брендами за пять месяцев стали: Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional, «Рецепты бабушки Агафьи», Невская косметика», — говорится в исследовании.

Чаще всего российские покупатели приобретали кремы и маски для лица, ватные диски, гель для бровей, тушь для ресниц, скраб для тела и крем-мыло.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза.

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