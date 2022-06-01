В России зафиксировали рост продаж косметики отечественного производства
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «СберМаркет».
«Самыми популярными российскими косметическими брендами за пять месяцев стали: Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional, «Рецепты бабушки Агафьи», Невская косметика», — говорится в исследовании.
Чаще всего российские покупатели приобретали кремы и маски для лица, ватные диски, гель для бровей, тушь для ресниц, скраб для тела и крем-мыло.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза.