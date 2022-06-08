Опрос: 60% опрошенных хотели бы сократить рабочие часы летом
- Gettyimages.ru
При этом мнения опрошенных разделились поровну: одни хотели бы работать по шесть часов пять дней в неделю, другие — сократить рабочую неделю до четырёх дней.
38% пользователей предпочли бы ничего не менять, а увеличить количество рабочих часов предлагают 2% опрошенных.
При этом на сокращение заработной платы ради уменьшения рабочего времени готовы только 23% респондентов. Остальные 77% хотели бы сохранить прежний уровень зарплаты.
В исследовании сервиса приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».
Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».