Опрос: 60% опрошенных хотели бы сократить рабочие часы летом

Больше половины жителей России хотели бы сократить рабочие часы в летний период. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT), который провёл сервис «Работа.ру».

При этом мнения опрошенных разделились поровну: одни хотели бы работать по шесть часов пять дней в неделю, другие — сократить рабочую неделю до четырёх дней.

38% пользователей предпочли бы ничего не менять, а увеличить количество рабочих часов предлагают 2% опрошенных.

При этом на сокращение заработной платы ради уменьшения рабочего времени готовы только 23% респондентов. Остальные 77% хотели бы сохранить прежний уровень зарплаты.

В исследовании сервиса приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».

Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».