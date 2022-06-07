Пульмонолог Божко назвала распространённые причины инфарктов

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко рассказала, что инфекционные заболевания, такие как грипп, коронавирус и прочие ОРВИ увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.

«Лидером среди провоцирующих факторов инфаркта продолжает оставаться грипп, поскольку он часто встречается и сильно влияет на кровообращение. Высока вероятность сердечного приступа при коронавирусе — риск повышается в среднем в восемь раз, по наблюдениям российских учёных и врачей», — заявила Божко в разговоре с URA.RU.

Кроме того, по её словам, риск инфаркта увеличивают и другие виды ОРВИ, а также бактерии (пневмококки, гемофильная палочка).

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.