Сомнолог Бурко рассказала о вреде длительного сна
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Как недостаток сна, так и его избыток отрицательно сказываются на самочувствии, она сообщила в беседе с URA.RU.
«В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Бурко.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.