Сомнолог Бурко рассказала о вреде длительного сна

Врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS, кандидат медицинских наук Надежда Бурко рассказала, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как недостаток сна, так и его избыток отрицательно сказываются на самочувствии, она сообщила в беседе с URA.RU.

«В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Бурко.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.