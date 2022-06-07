Сомнолог Бурко рассказала о вреде длительного сна

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Врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS, кандидат медицинских наук Надежда Бурко рассказала, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сомнолог Бурко рассказала о вреде длительного сна
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Как недостаток сна, так и его избыток отрицательно сказываются на самочувствии, она сообщила в беседе с URA.RU.

«В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Бурко.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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