Диетолог Ивашкевич рассказала о полезных свойствах руколы

Анна Ивашкевич, семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, рассказала о полезных свойствах руколы.

«Этот продукт имеет богатый состав: фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, железо и кальций, фитохимические вещества, и при этом рукола может похвастаться низкой калорийностью», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По её словам, руколу можно добавлять в свой рацион людям, страдающим диабетом и имеющим проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди других полезных свойств руколы — оздоровление глаз, помощь в усвоении кальция, улучшение работы мозга, повышение иммунитета.

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