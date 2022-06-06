В Оренбургской области зарегистрировали 29 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 29 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 216 733 жителя. Вылечились 211 689 человек, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 24 случая COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 84 626.

Вакцинировался 321 201 человек, оба компонента вакцины получили 307 247 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.