В Оренбургской области зарегистрировали 29 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 216 733 жителя. Вылечились 211 689 человек, в том числе 39 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 24 случая COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 84 626.
Вакцинировался 321 201 человек, оба компонента вакцины получили 307 247 жителей.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.