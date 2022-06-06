В Нижегородской области выявили 49 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 49 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 421 812. Вылечились 409 056 жителей, в том числе 169 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Волгоградской области зарегистрировали 130 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru. С начала пандемии заболели 222 280 человек.

Лечатся под наблюдением медиков 1837 жителей региона. Выздоровели за последние 24 часа 106 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.