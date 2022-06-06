В Татарстане зафиксировали 108 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 108 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 150 755 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 74 человека, всего — 146 049.

В целом в России за сутки выявили 3349 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.