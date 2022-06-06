В Иркутской области подтвердили 54 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 54 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 294 432.

«Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за всё время 289 993 пациента», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Татарстане жителям из группы риска рекомендовали продолжать носить маски после приостановки действия масочного режима. Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на официального представителя Казанского кремля Лилию Галимову.

К группе риска относят пожилых граждан, пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, беременных женщин и ряд других.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.