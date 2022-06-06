В Кемеровской области зарегистрировали 65 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 65 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 78 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 812. Вылечились 161 482 жителя.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах лечатся 920 пациентов.

Также стало известно, что в Калмыкии отменили масочный режим и QR-коды, но продлили действие ряда других ковидных ограничений, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Например, работа предприятий общепита разрешена до 23:00. Продолжается работа контрольных групп.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.