В Кемеровской области зарегистрировали 65 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Общее число заболевших в регионе достигло 164 812. Вылечились 161 482 жителя.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах лечатся 920 пациентов.
Также стало известно, что в Калмыкии отменили масочный режим и QR-коды, но продлили действие ряда других ковидных ограничений, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Например, работа предприятий общепита разрешена до 23:00. Продолжается работа контрольных групп.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.