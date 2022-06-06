В Удмуртии выявили 22 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 22 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания под медицинским наблюдением находятся 810 пациентов. В ковидных стационарах лечатся 48 пациентов в состоянии средней тяжести, девять — в тяжёлом.

Также стало известно, что в Татарстане приостанавливают действие масочного режима, передаёт «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера республики, начальника оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейлу Фазлееву.

«На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативный штаб республики принял решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах. По поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана», — уточнила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее доктор медицинских наук, профессор врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.