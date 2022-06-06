Минобрнауки: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

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Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
Минобрнауки: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса
  • РИА Новости

«Фактически с учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций, подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — цитирует Афанасьева ТАСС.

Он напомнил, что 11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. 

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

Министерство науки и высшего образования России займётся разработкой новой отечественной системы высшего образования совместно с ректорами российских университетов.

При этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы не означает запрет бакалавриата и магистратуры.

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