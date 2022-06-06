Депутат Бессараб поддержала идею использования маткапитала для лечения детей

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть вопрос о предоставлении семьям возможности использования средств материнского капитала для оказания ребёнку медпомощи.
Депутат Бессараб поддержала идею использования маткапитала для лечения детей
  • РИА Новости

«Такая тема давно поднимается в стенах Госдумы, мы неоднократно её обсуждали. «Единой Россией» была поддержана подобная тема», — рассказала депутат. 

Вместе с тем Бессараб отметила необходимость установления критериев оказания подобной помощи.

«Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путём привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос», — заключила парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.

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