В Госдуме прокомментировали идею введения униформы для госслужащих

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Виталия Милонова ввести специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний и двух палат парламента.
В Госдуме прокомментировали идею введения униформы для госслужащих
  • РИА Новости

«Моё отношение к этому неоднозначное. С одной стороны, это наша история, и определённая логика в этом предложении есть… Я думаю, что этот вопрос можно обсудить, но явно не сейчас. Нужно изучить мировую практику. Если посмотреть на европейский парламент или парламенты других стран, я не видел, чтобы ходили в униформе», — отметил Нилов, оценивая вероятность реализации инициативы Милонова среди коллег.

Кроме того, комментируя идею возложить оплату пошива формы непосредственно на депутатов, собеседник RT выразил мнение, что не у всех официальных лиц могут быть средства на такие нужды.

«У нас есть депутаты в региональном парламенте, которые зарплату не получают. Как быть здесь — вопрос неоднозначный. Если это возлагать на них, тогда что делать тем, кто работает без зарплаты?» — задался вопросом парламентарий.

В заключение Нилов выразил мнение, что депутатам следует придерживаться делового стиля, потому что они представляют интересы граждан.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда.

Он также отметил, что в целях экономии бюджетных средств пошив формы следует возложить на самих служащих или вычесть стоимость униформы из их заработной платы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить