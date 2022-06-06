В Госдуме прокомментировали идею введения униформы для госслужащих

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение Виталия Милонова ввести специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний и двух палат парламента.

«Моё отношение к этому неоднозначное. С одной стороны, это наша история, и определённая логика в этом предложении есть… Я думаю, что этот вопрос можно обсудить, но явно не сейчас. Нужно изучить мировую практику. Если посмотреть на европейский парламент или парламенты других стран, я не видел, чтобы ходили в униформе», — отметил Нилов, оценивая вероятность реализации инициативы Милонова среди коллег.

Кроме того, комментируя идею возложить оплату пошива формы непосредственно на депутатов, собеседник RT выразил мнение, что не у всех официальных лиц могут быть средства на такие нужды.

«У нас есть депутаты в региональном парламенте, которые зарплату не получают. Как быть здесь — вопрос неоднозначный. Если это возлагать на них, тогда что делать тем, кто работает без зарплаты?» — задался вопросом парламентарий.

В заключение Нилов выразил мнение, что депутатам следует придерживаться делового стиля, потому что они представляют интересы граждан.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить специальную универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда.

Он также отметил, что в целях экономии бюджетных средств пошив формы следует возложить на самих служащих или вычесть стоимость униформы из их заработной платы.