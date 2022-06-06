Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде покупного кваса

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в магазинном квасе содержится большое количество сахара. В ряде случае это может нанести серьёзный вред организму.
Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде покупного кваса
  • РИА Новости

«В большинстве своём это даже не квас. Это просто напиток под названием «квас». То есть это сахар, это различные добавки, которые ничего общего с квасом не имеют. Обычная газированная вода со всякими вредностями», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, такой напиток повышает уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа.

Также Соломатина посоветовала полностью исключить квас тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом: гастритом, язвой, колитом, панкреатитом или другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова беседе с URA.RU рассказала, нужны ли перекусы между основными приёмами пищи.

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