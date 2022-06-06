Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде покупного кваса

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в магазинном квасе содержится большое количество сахара. В ряде случае это может нанести серьёзный вред организму.

«В большинстве своём это даже не квас. Это просто напиток под названием «квас». То есть это сахар, это различные добавки, которые ничего общего с квасом не имеют. Обычная газированная вода со всякими вредностями», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, такой напиток повышает уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа.

Также Соломатина посоветовала полностью исключить квас тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом: гастритом, язвой, колитом, панкреатитом или другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова беседе с URA.RU рассказала, нужны ли перекусы между основными приёмами пищи.