В Совфеде 6 июня обсудят выход России из Болонского процесса

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Комитет Совфеда по образованию и науке в рамках расширенного заседания 6 июня обсудит с участием профильных ведомств выход России из Болонского процесса.

Как сообщает РИА Новости, в заседании примут участие замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, глава департамента подготовки, профразвития и соцобеспечения педагогических кадров Минпросвещения России Алексей Благинин и ряд экспертов.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от болонской системы в стране будет сопровождаться переходным периодом.

Он добавил, что для составления национальной системы потребуется профессионально-экспертная дискуссия.

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