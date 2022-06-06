В Совфеде 6 июня обсудят выход России из Болонского процесса
Как сообщает РИА Новости, в заседании примут участие замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, глава департамента подготовки, профразвития и соцобеспечения педагогических кадров Минпросвещения России Алексей Благинин и ряд экспертов.
Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.
Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от болонской системы в стране будет сопровождаться переходным периодом.
Он добавил, что для составления национальной системы потребуется профессионально-экспертная дискуссия.