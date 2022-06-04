Минобрнауки: Россия готова сотрудничать со всеми партнёрами в сфере высшего образования

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Российская система высшего образования остаётся открытой к сотрудничеству со всеми иностранными партнёрами.
Минобрнауки: Россия готова сотрудничать со всеми партнёрами в сфере высшего образования
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что часть европейских партнёров в одностороннем порядке отказались от сотрудничества.

«Однако национальная система высшего образования остаётся открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнёрами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Минобрнауки поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут уже 6 июня обсудить вопрос выхода России из болонской системы.

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