Национальный расчётный депозитарий признал чрезвычайной ситуацию с санкциями

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Национальный расчётный депозитарий (НРД) признал введение Евросоюзом санкций чрезвычайной ситуацией.

«НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный Приложением I Регламента ЕС 269/2014, НРД признаёт ситуацию чрезвычайной», — следует из заявления на официальном сайте.

По состоянию на 3 июня центральный депозитарий не вводил дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, но при банковской НРД приостановил проведение операций в евро.

«Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме», — добавили в НРД.

Ранее Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.

Всего в новый перечень ЕС вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Также Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

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