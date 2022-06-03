В Татарстане прокомментировали ситуацию с масочным режимом

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Вице-премьер Татарстана и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева прокомментировала ситуацию с масочным режимом в регионе.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с масочным режимом
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«На федеральном уровне масочный режим не отменён, решение федерального санитарного врача по России не принято. Болеющие коронавирусом в Татарстане есть, поэтому каждый сегодня, пользуясь маской, бережёт и себя, и других», — заявила она в беседе с «Реальным временем».

Также стало известно, что в Нижегородской области продолжает работать только один пункт вакцинации на базе ТЦ, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав. Пункт в торгово-развлекательном центре «Небо» открыт по вторникам и четвергам.

Всего, по данным ведомства, в области организовано 188 пунктов в 94 медицинских организациях, в том числе 33 передвижных.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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