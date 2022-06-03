В Брянской области провели 1 901 812 тестов на COVID-19 с начала пандемии

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В Брянской области провели 1 901 812 тестов на коронавирус с начала пандемии.
В Брянской области провели 1 901 812 тестов на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 161 953 жителя, выздоровели 157 722 человека.

Также стало известно, что в Свердловской области отменяют масочный режим с 4 июня, передаёт tagilcity.ru. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Пенсионеры по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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