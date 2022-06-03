В Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 216 642 жителя. Вылечились 211 566 человек, включая 45 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в четырёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа коллективный иммунитет превысил 80%. Это Шурышкарский, Ямальский, Тазовский и Приуральский, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

С начала пандемии в регионе заболели 137 тыс. жителей. Вакцинировались свыше 265 тыс. человек, ревакцинировались 83 тыс.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить