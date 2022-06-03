В Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 216 642 жителя. Вылечились 211 566 человек, включая 45 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в четырёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа коллективный иммунитет превысил 80%. Это Шурышкарский, Ямальский, Тазовский и Приуральский, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

С начала пандемии в регионе заболели 137 тыс. жителей. Вакцинировались свыше 265 тыс. человек, ревакцинировались 83 тыс.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.