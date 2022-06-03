В Пермском крае подтвердили 67 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 67 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 370 148.

В настоящее время в краевых стационарах проходят лечение 178 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4188 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.