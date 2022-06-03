В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 824 пациента, в ковидных центрах — 50 пациентов в состоянии средней тяжести, 14 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 жителей.

Также стало известно, что в Ижевске изменился график работы дополнительного пункта вакцинации против коронавируса, расположенного на площади 50 лет Октября, передаёт izhlife.ru. Теперь он принимает только по будним дням.

«Здесь можно пройти как вакцинацию, так и ревакцинацию любой из имеющихся в наличии вакцин», — отметили в пресс-службе.

По данным на 2 июня, вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины прошли 698,1 тыс. жителей. Ревакцинировались 160 тыс. человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.