В Подмосковье 4 и 5 июня в парках можно будет проверить здоровье
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«В Московской области местные жители 4 и 5 июня смогут проверить своё здоровье в городских парках. Бригады врачей станут работать в 11 округах: Балашихе, Долгопрудном, Клину, Коломне, Дмитрове, Серпухове, Кашире, Одинцове, Электростали, Протвине и Солнечногорске», — говорится в сообщении интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, данный формат позволяет совместить проверку здоровья с прогулкой на свежем воздухе.
Она добавила, что результаты исследований можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновили бесплатные тренировки в городских парках.