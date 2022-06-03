В Подмосковье 4 и 5 июня в парках можно будет проверить здоровье

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Жители Московской области 4 и 5 июня смогут проверить своё здоровье в городских парках, в которых будут работать бригады врачей.
В Подмосковье 4 и 5 июня в парках можно будет проверить здоровье
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«В Московской области местные жители 4 и 5 июня смогут проверить своё здоровье в городских парках. Бригады врачей станут работать в 11 округах: Балашихе, Долгопрудном, Клину, Коломне, Дмитрове, Серпухове, Кашире, Одинцове, Электростали, Протвине и Солнечногорске», — говорится в сообщении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, данный формат позволяет совместить проверку здоровья с прогулкой на свежем воздухе.

Она добавила, что результаты исследований можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновили бесплатные тренировки в городских парках.

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