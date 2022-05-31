В павильонах «Здоровая Москва» пройдёт цикл лекций с участием врачей и знаменитостей
Об этом пишет НСН.
Вести лекции и беседовать со специалистами будут известные телеведущие и актёры.
В ходе открытых дискуссий участники лектория обсудят проблемы тревоги и стресса, вопросы заботы о детях, здоровья после 40 лет и вредные привычки. Участие для слушателей бесплатное, однако потребуется регистрация.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновили бесплатные тренировки в городских парках.