В павильонах «Здоровая Москва» пройдёт цикл лекций с участием врачей и знаменитостей

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на площадках проекта «Здоровая Москва» пройдёт цикл из десяти открытых лекций, в которых примут участие врачи общей практики, профильные специалисты, диетологи, учёные и психологи.
В павильонах «Здоровая Москва» пройдёт цикл лекций с участием врачей и знаменитостей

Об этом пишет НСН.

Вести лекции и беседовать со специалистами будут известные телеведущие и актёры.

В ходе открытых дискуссий участники лектория обсудят проблемы тревоги и стресса, вопросы заботы о детях, здоровья после 40 лет и вредные привычки. Участие для слушателей бесплатное, однако потребуется регистрация.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновили бесплатные тренировки в городских парках.

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