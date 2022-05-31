В павильонах «Здоровая Москва» пройдёт цикл лекций с участием врачей и знаменитостей

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на площадках проекта «Здоровая Москва» пройдёт цикл из десяти открытых лекций, в которых примут участие врачи общей практики, профильные специалисты, диетологи, учёные и психологи.

Об этом пишет НСН.

Вести лекции и беседовать со специалистами будут известные телеведущие и актёры.

В ходе открытых дискуссий участники лектория обсудят проблемы тревоги и стресса, вопросы заботы о детях, здоровья после 40 лет и вредные привычки. Участие для слушателей бесплатное, однако потребуется регистрация.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновили бесплатные тренировки в городских парках.