Гештальт-терапевт Шипилова рассказала о психосоматических причинах болей

Гештальт-терапевт Олеся Шипилова рассказала, что делать в случае, если при хороших анализах человека беспокоят боли и плохое самочувствие, а лечение не помогает.

Если врач исключает органические основания болезни и отправляет к психологу, это говорит о том, что он подозревает психосоматику. Не стоит игнорировать подобные рекомендации и телесные ощущения, сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в некоторых случаях необходимо обратиться к психиатру, поскольку пациенту может быть необходимо медикаментозное лечение.

«Если человек отрицает какое-то своё переживание, это обязательно чуть позже выйдет боком. Желаю всем внимательного отношения к своему телу, оно наш лучший друг и правдивый советчик», — заключила Шипилова.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.