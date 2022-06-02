Эндокринолог Жучкова рассказала о показаниях для сдачи анализов на гормоны

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Елена Жучкова рассказала о показаниях для сдачи анализов на гормоны.
Эндокринолог Жучкова рассказала о показаниях для сдачи анализов на гормоны
  • Gettyimages.ru

«Обратиться к врачу-эндокринологу и пройти гормональное обследование необходимо в следующих случаях: при затруднённом дыхании, одышке, потливости и треморе рук», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди других показаний — раздражительность, плаксивость, ломкость костей, выпадение волос, а также наличие эндокринных заболеваний у кровных родственников.

Как отметила Жучкова, кровь лучше всего сдавать в промежуток с 8:00 до 11:00 из-за суточного ритма некоторых гормонов.

«Обязательно предупредите врача о препаратах, которые вы принимаете. Это поможет правильно интерпретировать результат. Не следует перед сдачей крови курить в течение часа. Воздержаться от приёма алкоголя за сутки до сдачи анализа», — добавила эксперт.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить