Эндокринолог Жучкова рассказала о показаниях для сдачи анализов на гормоны

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Елена Жучкова рассказала о показаниях для сдачи анализов на гормоны.

«Обратиться к врачу-эндокринологу и пройти гормональное обследование необходимо в следующих случаях: при затруднённом дыхании, одышке, потливости и треморе рук», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, среди других показаний — раздражительность, плаксивость, ломкость костей, выпадение волос, а также наличие эндокринных заболеваний у кровных родственников.

Как отметила Жучкова, кровь лучше всего сдавать в промежуток с 8:00 до 11:00 из-за суточного ритма некоторых гормонов.

«Обязательно предупредите врача о препаратах, которые вы принимаете. Это поможет правильно интерпретировать результат. Не следует перед сдачей крови курить в течение часа. Воздержаться от приёма алкоголя за сутки до сдачи анализа», — добавила эксперт.

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