Диетолог Дианова рассказала о способах потребления молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о способах потребления молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы.

«Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока сыплете туда и пьёте. А ещё есть порошки, которые делают производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, людям с непереносимостью лактозы можно употреблять кисломолочную продукцию.

Как добавила Дианова, просто нужно найти свои молочные продукты, прошедшие ферментацию.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.