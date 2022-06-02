Диетолог Дианова рассказала о способах потребления молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о способах потребления молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы.
Диетолог Дианова рассказала о способах потребления молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы
  • Gettyimages.ru

«Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока сыплете туда и пьёте. А ещё есть порошки, которые делают производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, людям с непереносимостью лактозы можно употреблять кисломолочную продукцию.

Как добавила Дианова, просто нужно найти свои молочные продукты, прошедшие ферментацию.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить