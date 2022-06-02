В Омской области отменили ряд ограничений по COVID-19

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В Омской области отменили ряд ограничительных мер по COVID-19.
В Омской области отменили ряд ограничений по COVID-19
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В частности, больше не действует масочный режим, режим самоизоляции для пенсионеров и омичей из групп риска, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Ряд противоэпидемиологических мероприятий сохраняется, например дезинфекция помещений, социальная дистанция.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 291 случай COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 113 жителей. Выздоровели 323 человека.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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