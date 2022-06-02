В Пермском крае зафиксировали 65 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 65 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболел 370 081 житель.

В краевых стационарах на лечении находятся 186 пациентов, из них 28 — в тяжёлом состоянии, семь подключены к ИВЛ.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4262 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие пандемии коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.