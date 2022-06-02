В Татарстане зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 150 312. Выздоровели 145 665 жителей, в том числе 88 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 4262 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.