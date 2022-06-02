В Тюменской области провели 4 352 738 тестов на COVID-19 с начала пандемии

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В Тюменской области провели 4 352 738 тестов на коронавирус с начала пандемии.
В Тюменской области провели 4 352 738 тестов на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала 2022 года выполнено более 896 тыс. исследований на COVID-19.

В регионе работает 24 лаборатории. В федеральном округе область занимает пятое место — на 100 тыс. населения приходится более 273 тыс. тестов.

Также стало известно, что в Башкирии частично отменили масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями, передаёт inkazan.ru.

Соответствующее решение принял глава республики Радий Хабиров. Изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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