В Удмуртии выявили 25 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 25 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находится 921 пациент, в ковидных центрах — 45 пациентов в состоянии средней тяжести, 15 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 49 жителей.

Также стало известно, что в Забайкальском крае прививку от коронавируса сделали 712 550 человек, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Завершили иммунизацию 653 809 жителей.

Ревакцинировался 213 821 забайкалец.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.