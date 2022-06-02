В Удмуртии выявили 25 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Под наблюдением в поликлиниках находится 921 пациент, в ковидных центрах — 45 пациентов в состоянии средней тяжести, 15 — в тяжёлом.
Выздоровели за минувшие 24 часа 49 жителей.
Также стало известно, что в Забайкальском крае прививку от коронавируса сделали 712 550 человек, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Завершили иммунизацию 653 809 жителей.
Ревакцинировался 213 821 забайкалец.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.