В России предложили вести учёт студентов-медиков и фармацевтов на базе единой системы

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В России на базе единой информсистемы здравоохранения предложили вести реестр лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, а также работников фармацевтической отрасли.
В России предложили вести учёт студентов-медиков и фармацевтов на базе единой системы
  • Gettyimages.ru

Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Как уточняется, сегодня в России ведётся персонифицированный учёт лиц, которые участвуют в медицинской деятельности. Происходит это на базе подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — «Федеральный регистр медицинских работников».

А рассматриваемый законопроект предлагает вести на базе этой единой системы также учёт фармацевтов и тех, кто получает среднее профессиональное и высшее медицинское и фармацевтическое образование.

Документ направлен на совершенствование кадровой госполитики в сфере здравоохранения.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.

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