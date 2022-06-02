Кардиолог Османов назвал способы измерения артериального давления без тонометра
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«Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений — 60—80 уд/мин. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным», — отметил Османов в беседе с РИАМО.
Он также добавил, что определить давление можно с помощью специального приложения в мобильном телефоне.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с URA.RU перечислил распространённые болезни садоводов.