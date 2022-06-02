Кардиолог Османов назвал способы измерения артериального давления без тонометра

Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, что определение по пульсу — самый простой и доступный метод самостоятельного измерения артериального давления, если под рукой нет тонометра.

«Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений — 60—80 уд/мин. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным», — отметил Османов в беседе с РИАМО.

Он также добавил, что определить давление можно с помощью специального приложения в мобильном телефоне.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с URA.RU перечислил распространённые болезни садоводов.