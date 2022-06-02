Кардиолог Османов назвал способы измерения артериального давления без тонометра

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, что определение по пульсу — самый простой и доступный метод самостоятельного измерения артериального давления, если под рукой нет тонометра.
Кардиолог Османов назвал способы измерения артериального давления без тонометра
  • Gettyimages.ru

«Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений — 60—80 уд/мин. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным», — отметил Османов в беседе с РИАМО.

Он также добавил, что определить давление можно с помощью специального приложения в мобильном телефоне.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с URA.RU перечислил распространённые болезни садоводов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить